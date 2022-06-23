Александра Трусова: «Кондратюк первым поздравил с днем рождения. Как? Секрет, конечно»

Теги сборная России Первый канал мужское катание женское катание Александра Трусова Марк Кондратюк Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как празднует день рождения.

Считается, что совершеннолетие – момент, когда человек официально становится взрослым. Может, есть грустное ощущение, что детство закончилось?

– Нет, грустного точно нет. Я очень рада. После Олимпиады я ждала этого дня рождения. Очень рада этому дню.

Кто самым первым поздравил?

– Самым первым был Марк (Кондратюк), потом родители.

Если не секрет, как поздравил Марк, какие теплые слова сказал?

– Секрет, конечно.

Чем вы больше всего гордитесь в спорте за эти 18 лет?

– Двумя вещами. Первая – юниорским миром, вторая – прокатом в произвольной программе на Олимпиаде.

А если берем не спортивную составляющую, что вызывает самые теплые воспоминания?

– У меня почти вся жизнь была в спорте, поэтому так быстро не могу сказать. Много было, конечно, счастливых моментов.

Как спортсмен празднует такой день? Какой план на сегодня?

– Сегодня обычный день. Я буду тренироваться, у меня выходной в другой день. Отмечать буду чуть позже. Сегодня вечером пойдем в ресторан с родителями, а так это обычный день.

О чем мечтает повзрослевшая Александра Трусова?

– Чтобы все родные и близкие были здоровы, – сказала Трусова в программе «Доброе утро» на Первом канале.

Давно ли вместе Трусова и Кондратюк? Зачем Тутберидзе поехала в США? Как самый сложный прыжок покорился Малинину, а не Ханю?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные