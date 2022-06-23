Александра Трусова: «Кондратюк первым поздравил с днем рождения. Как? Секрет, конечно»

Российская фигуристка рассказала, как празднует день рождения.

– Считается, что совершеннолетие – момент, когда человек официально становится взрослым. Может, есть грустное ощущение, что детство закончилось?

– Нет, грустного точно нет. Я очень рада. После Олимпиады я ждала этого дня рождения. Очень рада этому дню.

– Кто самым первым поздравил?

– Самым первым был Марк (Кондратюк), потом родители.

– Если не секрет, как поздравил Марк, какие теплые слова сказал?

– Секрет, конечно.

– Чем вы больше всего гордитесь в спорте за эти 18 лет?

– Двумя вещами. Первая – юниорским миром, вторая – прокатом в произвольной программе на Олимпиаде.

– А если берем не спортивную составляющую, что вызывает самые теплые воспоминания?

– У меня почти вся жизнь была в спорте, поэтому так быстро не могу сказать. Много было, конечно, счастливых моментов.

– Как спортсмен празднует такой день? Какой план на сегодня?

– Сегодня обычный день. Я буду тренироваться, у меня выходной в другой день. Отмечать буду чуть позже. Сегодня вечером пойдем в ресторан с родителями, а так это обычный день.

– О чем мечтает повзрослевшая Александра Трусова?

– Чтобы все родные и близкие были здоровы, – сказала Трусова в программе «Доброе утро» на канале.

Давно ли вместе Трусова и Кондратюк? Зачем Тутберидзе поехала в США? Как самый сложный прыжок покорился Малинину, а не Ханю?