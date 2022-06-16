Трусова об отношениях с Кондратюком: «Все знают, что мы встречаемся. И этой информации достаточно»

рассказала об отношениях с .

– Ждать ли совместный номер с Марком Кондратюком?

– Не знаю, ха-ха. Об этом мы пока не думали.

– Почему решили все-таки выставить совместные фотографии и подтвердить ваши отношения?

– Во-первых, нас фотографировали. Конечно, мы не собирались это скрывать, но нас фотографировали каждый раз, когда мы шли вместе.

Потом выкладывали наши снимки. Это было не очень. Мне такое не нравится. Получается, что мы не можем нормально спокойно гулять из-за постоянных фото. Это очень странно.

Поэтому и решили, что выложим. Тем более фотографии красивые.

– То есть ты видела все эти новости о вашем романе?

– Конечно, видела все это. Это все в социальных сетях сразу же появляется. Странно и не очень приятно.

Но когда люди просят о фотографии со мной и Марком вместе, мы не отказываем. Даже на отдыхе. К нам подходят и в других странах. Думаю, мои волосы здесь играют роль.

– Можно ли спросить тебя, давно ли вы вместе. Или ты эту тему пока обходишь стороной?

– Все знают, что мы встречаемся. И этой информации достаточно, – сказала Трусова с улыбкой.