Батыргазиев о шоу-поединке с Загитовой: «Поработаем красиво и с пользой для нас обоих – это все-таки не битва за чемпионство. Но передышек давать не буду»

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Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев высказался об участии в боксерском поединке против олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой

«Здорово, что спортсмены из других дисциплин пробуют себя в боксе, этот опыт будет очень полезен для них. Поддерживаю решение Алины испытать себя в показательном бое и рад, что так или иначе выступлю ее тренером.

Интересно, как ей помогут навыки фигурного катания. Что касается самого поединка, то поработаем красиво и с пользой для нас обоих – это все-таки не битва за чемпионство.

Но передышек давать не буду», – сказал Батыргазиев.

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