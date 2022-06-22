Батыргазиев о шоу-поединке с Загитовой: «Поработаем красиво и с пользой для нас обоих – это все-таки не битва за чемпионство. Но передышек давать не буду»

Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев высказался об участии в боксерском поединке против олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
«Здорово, что спортсмены из других дисциплин пробуют себя в боксе, этот опыт будет очень полезен для них. Поддерживаю решение Алины испытать себя в показательном бое и рад, что так или иначе выступлю ее тренером.
Интересно, как ей помогут навыки фигурного катания. Что касается самого поединка, то поработаем красиво и с пользой для нас обоих – это все-таки не битва за чемпионство.
Но передышек давать не буду», – сказал Батыргазиев.