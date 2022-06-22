Тренер Батыргазиева о шоу-поединке боксера с Загитовой: «Никаких спаррингов или открытых тренировок не будет. У Альберта старая травма»

Тренер олимпийского чемпиона Альберта Батыргазиева Эдуард Кравцов опроверг участие боксера в шоу-поединке против олимпийской чемпионки по фигурному катанию .

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Загитова выступит в показательном поединке по боксу против Батыргазиева в рамках Дня московского спорта, который пройдет 25 июня в «Лужниках».

«Никаких спаррингов или открытых тренировок не будет. У Альберта старая травма, и по этой причине он снялся с Интерконтинентального Кубка.

С участием Альберта 25 июня ничего не будет. Подобные моменты должны согласовываться, а не вот так просто…», – сказал Кравцов.