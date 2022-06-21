Тарасова о Загитовой в боксе: «А что, до Алины в этих боях никто не принимал участие? Зачем за нее бояться?»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию отреагировала на информацию о том, что олимпийская чемпионка проведет показательный боксерский поединок.

«А что, до Загитовой в этих боях никто не принимал участие? Она что ли первая, кто будет участвовать в этом шоу?

Да, Алина хрупкая девочка и принимает участие в боксе. Ну и что? Зачем за нее бояться? За этим надо обращаться к ее тренеру – .

Надо посмотреть, в какой форме она находится. Ну или посидеть и пообщаться с ней вдвоем наедине», – сказала Тарасова.