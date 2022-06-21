Тарасова о Загитовой в боксе: «А что, до Алины в этих боях никто не принимал участие? Зачем за нее бояться?»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Этери Тутберидзе бокс Алина Загитова Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова проведет показательный боксерский поединок.

«А что, до Загитовой в этих боях никто не принимал участие? Она что ли первая, кто будет участвовать в этом шоу?

Да, Алина хрупкая девочка и принимает участие в боксе. Ну и что? Зачем за нее бояться? За этим надо обращаться к ее тренеру – Этери Тутберидзе.

Надо посмотреть, в какой форме она находится. Ну или посидеть и пообщаться с ней вдвоем наедине», – сказала Тарасова.

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