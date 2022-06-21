Алексей Железняков: «Я бы посмотрел на бой Загитовой и Бузовой, это будет очень забавно и весело – фигуристка против вокалистки, будет огонь»

Теги сборная России женское катание Алексей Железняков бокс Алина Загитова Ольга Бузова Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о возможном боксерском поединке между олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.

«Если это ради шоу, то будет весело. Я бы посмотрел, если бой будет с Бузовой, это будет очень забавно и весело, фигуристка против вокалистки, будет огонь, ха-ха.

От нехватки международных соревнованиях развлекаются как только могут. Трусова пошла в легкую атлетику, Алина будет боксировать, что будет дальше? Это будет очень интересно, забавно и весело, я бы на это посмотрел», – сказал Железняков.

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