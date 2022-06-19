Глава отдела расследований РУСАДА о деле Валиевой: «Проводим проверку в отношении персонала защищенного лица. Цель – установить не только вину, но и невиновность, если она есть»

Глава отдела расследований Российского антидопингового агентства ( ) Леонид Иванов высказался о деле фигуристки Камилы Валиевой.

— Недавно вышло исследование группы врачей, включая Эдуарда Безуглова, где утверждается: доказательств спортивных преимуществ триметазидина не найдено. Вещество запрещено, но может не являться допингом. Повод для расследования РУСАДА?

— Для нас ситуация проста: внесенное в запрещенный список считается допингом. Несовершенен закон или суров, но это закон. Если кто-то оспорит справедливость запрета, ради бога. Спортсмены будут оповещены, мы тоже. Обязательно учтем в работе.

— Как продвигается дело Валиевой?

— Ответ короткий и простой: РУСАДА проводит проверку в отношении персонала защищенного лица, имея целью установить не только вину, но и невиновность, если она есть. Другие комментарии на данном этапе исключены, – сказал Иванов.

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