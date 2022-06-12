Бестемьянова о расследовании дела Валиевой: «Сейчас, когда наши спортсмены не могут выступать на международной арене, сроки неважны. Важнее добиться истины»

Олимпийская чемпионка прокомментировала слова генерального директора WADA Оливье Ниггли о том, что вердикт по делу может быть вынесен не в августе, а позже.

Делом Валиевой занимается Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«В данной ситуации, когда наши спортсмены не могут выступать на международной арене, сроки абсолютно неважны. Важнее добиться истины.

Если бы Камилу ждал сезон или она готовилась бы к старту на международной арене, то было бы обидно, что так долго тянут. Но впереди только внутрироссийские старты, где ее везде ждут, поэтому пусть расследуют», – сказала Бестемьянова.

Генеральный директор WADA о деле Валиевой: «Август – не жесткий дедлайн. Расследование может занять больше времени»