Помощник президента РФ Левитин: «Олимпийская семья, равноправие – этого уже нет. МОК и международные федерации перечеркнули достижения Пьера де Кубертена»

Помощник президента РФ Владимира Путина Игорь Левитин заявил, что Международный олимпийский комитет ( ) перечеркнул достижения Пьера де Кубертена.

«Меняется монополярный мир, меняются схемы, логистики, меняется все. И спорт тоже меняется. Олимпийская семья, равноправие – этого уже нет. В ближайшее время этого не будет, потому что МОК, международные федерации по сути перечеркнули достижения Пьера де Кубертена.

В этом году 70 лет как СССР принял участие в ОИ. За 70 лет спортсмены СССР и России показали, что мы спортивная страна, и просто так нас изолировать невозможно. Мы славимся не только нефтью и газом, но и нашими спортсменами. Если газ и нефть можно посмотреть, сколько стоит на бирже, то наши олимпийцы – те люди, делающие невозможное, и их нельзя оценить.

Нам все равно надо развивать отношения с международными федерациями, но нам надо развивать наш спорт. Следующий совет при президенте будет посвящен спортивной индустрии», – сказал Левитин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Санкции начались еще в 2014 году, со стороны WADA и так далее. Это был сигнал не к сочинской Олимпиаде, а к тому, что произошло на Украине. Мы тогда не осознали это, а теперь ощутили. Недавно Фонд поддержки олимпийцев делал с МГИМО курс «Спортивная дипломатия». И мы обсуждали, есть ли в спорте дипломатия. Так вот, ее в спорте нет. Все спрятались и испугались. И это – самое главное.

Мы делаем все, чтобы защитить честь наших спортсменов, дипломатию мы не бросаем. Но форматы будут меняться. Они (международные организации) говорят про то, что хотят защитить безопасность российских спортсменов. Но ведь это просто кощунственно! А где у нас спортсмены, которые жили на Донбассе? Об их судьбе никто 8 лет не волновался. Когда они так говорят, это лукавство.

Хочу обратится к спортсменам. Вы защищены государством. Лично президент принимает решения, и мы будем делать все, чтобы вы не чувствовали себя в одиночестве», – добавил помощник президента РФ.

Говорят, Пьер де Кубертен был против политики в спорте. Хм, он поддерживал Гитлера и защищал его Олимпиаду до самой смерти