Петр Гуменник: «Буду готовиться к попыткам четверного акселя, но если я не буду уверен в том, что зайду и прыгну, то не буду биться»

Российский фигурист рассказал возвращении к тренировкам и желании исполнить четверной аксель.

– Как прошел твой отпуск?

– Мы поехали со всей семьей на Кавказ. Там посетили кучу мест. Съездили на Эльбрус, по подъемникам поднялись. И где последний подъемник, есть снегоходы, на которых еще выше поднимают. Съездили на них повыше. Очень классное чувство, я его запомнил. Такое же ощущение появляется, когда делаешь четверной прыжок с идеальным выездом – прямо чувство какого-то полета.

Я хоть отдыхал всего неделю, чтобы ничего не потерять, сразу в форме прийти, но даже за эту неделю успел соскучиться и с радостью вышел на лед. Хоть иногда и хочется сразу кинуться все четверные делать, но надо себя сдерживать, потому что если сразу резко начать, это травмоопасно. Поэтому я потихоньку, не тороплюсь, вспоминаю, некоторые четверные прыгаю и сразу начинаю накатывать программу.

– Расскажи, что вы обсуждаете с ?

– Мне было интересно узнать его совет о том, как тренировать четверной аксель, какие упражнения. Буду готовиться к попыткам четверного акселя, но если я не буду уверен в том, что зайду и прыгну, то я не буду биться. Считаю, это того не стоит. В прыжки надо входить только тогда, когда есть уверенность, что ты выедешь, – сказал Гуменник.