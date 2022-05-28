Петр Гуменник: «Буду поступать в этом году в ИТМО. Договорились, что буду кататься вечером, а утром ходить в институт»

Российский фигурист рассказал, где планирует получать высшее образование.

– Мне кажется, многие фигуристы не задумываются об успешной сдаче экзаменов, потому что в дальнейшем видят себя причастными к спорту. Я же хочу диверсифицировать риск: если не получится с фигурным катанием, то у меня будет другая возможность реализации. Тренером быть точно не хочу.

– Твои высокие результаты ЕГЭ потрясли общественность и активно обсуждались в мире фигурного катания. Как удалось совмещать спорт и учебу?

– Думаю, я одарен умственно, но и спорт не мешал мне заниматься учебой. В сутках 15 часов бодрствования, кататься я могу часов 6 максимум, остальное время может занимать умственная деятельность.

– В какой институт планируешь поступать?

– Буду поступать в этом году. Сначала думал в медицинский, потом на биоинформатику, сейчас решил на информатику, в ИТМО. Ни один предмет, как информатика, не доставляет мне столько удовольствия, но ЕГЭ я еще не сдавал. Чтобы поступить на бюджет, нужно получить 94 балла за экзамен. Буду поступать на очное отделение. Договорились, что буду кататься вечером, а утром ходить в институт.

– Проводил параллель между собой и , который совмещает учебу в университете с карьерой фигуриста?

– Я смотрю на Чена и думаю: он таких результатов добился в спорте, учится в лучшем университете, значит это возможно. В России практически никто из фигуристов не решается освоить другую профессию. Если бы ориентировался на них, то у меня бы закралась мысль, что между спортом и учебой нужно выбирать что-то одно, – сказал Гуменник.