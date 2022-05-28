Петр Гуменник: «Арутюнян тренирует совершенно бесплатно. Он говорит, что ему приятно со мной заниматься и деньги ему не нужны»

Российский фигурист рассказал о работе с американским тренером Рафаэлем Арутюняном и сотрудничестве с хореографом Николаем Морозовым.

Гуменник тренируется в Санкт-Петербурге у Вероники Дайнеко.

– Когда я ушел от Мишина, то мы позвонили Рафаэлю Владимировичу и договорились о встрече. Приехали в , покатались там две недели. Тогда я был в очень плохой форме, но Арутюнян хвалил меня, он увидел во мне потенциал, говорил, что я будущий чемпион. Сказал, что я отстаю в физическом развитии, но нужно подождать пару лет, тогда все будет.

И действительно, через год я распрыгался, начал побеждать на соревнованиях. Потом я узнал, что Рафаэль с Нэтаном Ченом занимаются из разных городов по видеосвязи. Мы договорились о такой же схеме работы.

– Из чего сейчас складывается ваше сотрудничество?

– Разница во времени не позволяет нам тренироваться в режиме онлайн. Если у меня возникают проблемы с элементами или меня интересуют аспекты техники, я записываю видео и отправляю Рафаэлю. Мы созваниваемся, он дает мне советы, присылает ответные видео с упражнениями.

– Не было идеи пойти по пути твоего коллеги по группе Мишина Алексея Красножона: сменить гражданство и выступать за Америку с Арутюняном?

– Красножон говорил, что сменил гражданство из-за нехватки международных соревнований и плохого отношения к себе федерации. Я же постоянно попадаю в сборную и выступаю на соревнованиях.

– Арутюнян берет с тебя деньги?

– Нет, тренирует совершенно бесплатно. Рафаэль говорит, что ему приятно со мной заниматься и деньги ему не нужны. Меня это, конечно, вдохновляет.

– Недавно вы с поставили новые программы на следующий сезон. Раскроешь карты?

– Ну ладно, немного расскажу. Короткая – неоклассика, скрипка. Произвольная – испанские мотивы. Морозов – мой любимый постановщик. Мы с ним работали в том году. Когда у него есть время на постановку программы для меня, то всегда получается хороший результат.

– Как работает Морозов?

– Он любит ставить шаги, которые внешне кажутся сложными, но на самом деле спортсмен на их исполнение не тратит силы. У Николая есть свой стиль интерпретации музыки. Он мне приводил в пример и показывал, как тот нелепо смотрелся на льду до работы с ним, и преобразился после. Во время работы Морозов входит в кураж, может работать без остановки несколько часов. На этих сборах был момент, когда он весь покраснел, вспотел, но продолжал придумывать, пока у него не потемнело в глазах. Программы получились хорошие, – сказал Гуменник.