Петр Гуменник: «Арутюнян тренирует совершенно бесплатно. Он говорит, что ему приятно со мной заниматься и деньги ему не нужны»

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о работе с американским тренером Рафаэлем Арутюняном и сотрудничестве с хореографом Николаем Морозовым.
Гуменник тренируется в Санкт-Петербурге у Вероники Дайнеко.
– Когда я ушел от Мишина, то мы позвонили Рафаэлю Владимировичу и договорились о встрече. Приехали в Лос-Анджелес, покатались там две недели. Тогда я был в очень плохой форме, но Арутюнян хвалил меня, он увидел во мне потенциал, говорил, что я будущий чемпион. Сказал, что я отстаю в физическом развитии, но нужно подождать пару лет, тогда все будет.
И действительно, через год я распрыгался, начал побеждать на соревнованиях. Потом я узнал, что Рафаэль с Нэтаном Ченом занимаются из разных городов по видеосвязи. Мы договорились о такой же схеме работы.
– Из чего сейчас складывается ваше сотрудничество?
– Разница во времени не позволяет нам тренироваться в режиме онлайн. Если у меня возникают проблемы с элементами или меня интересуют аспекты техники, я записываю видео и отправляю Рафаэлю. Мы созваниваемся, он дает мне советы, присылает ответные видео с упражнениями.
– Не было идеи пойти по пути твоего коллеги по группе Мишина Алексея Красножона: сменить гражданство и выступать за Америку с Арутюняном?
– Красножон говорил, что сменил гражданство из-за нехватки международных соревнований и плохого отношения к себе федерации. Я же постоянно попадаю в сборную и выступаю на соревнованиях.
– Арутюнян берет с тебя деньги?
– Нет, тренирует совершенно бесплатно. Рафаэль говорит, что ему приятно со мной заниматься и деньги ему не нужны. Меня это, конечно, вдохновляет.
– Недавно вы с Николаем Морозовым поставили новые программы на следующий сезон. Раскроешь карты?
– Ну ладно, немного расскажу. Короткая – неоклассика, скрипка. Произвольная – испанские мотивы. Морозов – мой любимый постановщик. Мы с ним работали в том году. Когда у него есть время на постановку программы для меня, то всегда получается хороший результат.
– Как работает Морозов?
– Он любит ставить шаги, которые внешне кажутся сложными, но на самом деле спортсмен на их исполнение не тратит силы. У Николая есть свой стиль интерпретации музыки. Он мне приводил в пример Алексея Ягудина и показывал, как тот нелепо смотрелся на льду до работы с ним, и преобразился после. Во время работы Морозов входит в кураж, может работать без остановки несколько часов. На этих сборах был момент, когда он весь покраснел, вспотел, но продолжал придумывать, пока у него не потемнело в глазах. Программы получились хорошие, – сказал Гуменник.