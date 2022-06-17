Александр Коган: «Теоретически совет ISU может допустить российских спортсменов до международных соревнований до начала следующего сезона»

Теги сборная России ISU ФФКР Александр Коган Фигурное катание

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган заявил, что в теории отстранение российских фигуристов от международных турниров может быть снято.

«Совет ISU может принять решение о допуске российских спортсменов до международных соревнований. Теоретически возможность того, что это будет сделано до начала соревнований следующего сезона, существует. Оценить шансы того, что это произойдет, невозможно», – сказал Коган.   ISU отстранил российских спортсменов от соревнований под своей эгидой 1 марта.

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