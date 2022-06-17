Александр Коган: «Теоретически совет ISU может допустить российских спортсменов до международных соревнований до начала следующего сезона»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) Александр Коган заявил, что в теории отстранение российских фигуристов от международных турниров может быть снято.

«Совет ISU может принять решение о допуске российских спортсменов до международных соревнований. Теоретически возможность того, что это будет сделано до начала соревнований следующего сезона, существует. Оценить шансы того, что это произойдет, невозможно», – сказал Коган. ISU отстранил российских спортсменов от соревнований под своей эгидой 1 марта.