Александр Коган: «Мы боремся за то, чтобы наши квоты были сохранены, когда российских спортсменов вернут к турнирам. Письмо на эту тему мы направили в ISU»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган рассказал о ситуации с квотами сборной страны на участие в чемпионате мира.

На данный момент российские фигуристы отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Мы боремся за то, чтобы в тот момент, когда российских спортсменов вернут к международным турнирам, наши квоты были сохранены, поскольку мы пропустили чемпионат мира не по собственному желанию, а по решению совета ISU, которое опротестовано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Письмо на эту тему мы направили в ISU. Вопрос находится в стадии обсуждения», – заявил Коган.