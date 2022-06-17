Александр Коган: «Участие зарубежных спортсменов в российских турнирах будет возможно только вне конкурса»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) Александр Коган рассказал об условиях участия иностранных фигуристов в российских турнирах.

«Есть жесткие правила ISU. Если две страны встречаются, то это международное соревнование, но они в России запрещены. На любые международные соревнования нужно получать разрешение ISU, которое мы не получим.

Поэтому участие зарубежных спортсменов в российских турнирах будет возможно только вне конкурса, и то в том случае, если они будут представлять не свою страну, а какой-либо клуб и если соревнования будет проводить не федерация, а клуб.

Вопрос о теоретическом участии иностранцев в нашем Гран-при мы поднимали до конгресса ISU с оговоркой – если нас исключат из . Но в целом мы готовы к участию иностранцев, если они согласятся на такие непростые условия», – сказал Коган.