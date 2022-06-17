Коган о повышении возрастного ценза: «Это еще более усилит давление на ментальное здоровье детей – у юниоров будет более жесткая конкуренция»

Генеральный директор ФФКР Александр Коган скептически оценил повышение возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет.

«Это еще более усилит давление на ментальное здоровье детей – у юниоров будет более жесткая конкуренция, поскольку их будет больше. Они столпятся на своем уровне. И теперь нам надо продумать, как добавить в те возрастные слои соревнований, иначе будет действительно толпа детей.

Что касается здоровья спортсменов, на котором сделали акцент при повышении возрастного ценза, то все зависит от методики тренировки и квалификации тренера. В нашей стране тренеры получают специальное образование, изучают физиологию, анатомию, теорию спортивной тренировки как таковую, она является одной из важнейших во всем мире.

За рубежом есть масса примеров, когда тренировать начинают фанаты фигурного катания, либо это спортсмены, которые только закончили кататься. Поэтому при использовании неправильной методики обучения можно предположить, что там обязательно будут травмы», – заявил Коган.

Член исполкома ФФКР Сергей Свиридов считает, что решение ISU в достаточной мере не обосновано исследованиями.

«При принятии решения конгрессом ISU о повышении минимального возраста участников была конкретная цель. Но больше всего меня удивило приложенное исследование якобы медицинской комиссии – надерганные цитаты из различных источников. Я зайду в поисковую систему и найду таких с десяток.

Серьезное исследование должно было проводиться на статистике, на конкретных примерах из фигурного катания», – отметил Свиридов.

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