Александра Трусова: «Не жалею, что выражала эмоции на Олимпиаде. Всегда старалась ничего не показывать, но в Пекине это было выше моих возможностей»

высказалась о своей эмоциональной реакции на серебро Олимпиады-2022 в Пекине.

– Многим запомнился твой эмоциональный выпад после произвольной программы. Не жалеешь об этом?

– О том, что я так выражала свои эмоции?

– Да.

– Не жалею. Один раз я заплакала на чемпионате России. После чего болельщики попросили меня больше не плакать, потому что они плачут сами.

С тех пор, независимо от выступлений, я старалась скрывать эмоции, продолжать улыбаться, ничего не показывать. Но на Олимпиаде это было выше моих возможностей. И я не могла по-другому.

– Держишь обиду на тех журналистов, которые тебя сняли в такой момент?

– Я просила не снимать меня, хотела уйти оттуда и просила об этом. Но меня не выпускали из этой комнаты даже в раздевалку. Только на лед, на награждение. И все. Но камеры были везде.

Я пыталась уйти за эту комнату, уйти вообще куда угодно. Пыталась уйти, когда катали другие фигуристки, когда меня просили дать интервью. Но мне некуда было деться. Уйти я просто не могла.

Конечно, я не собиралась плакать на людях. Так получилось, потому что никуда нельзя было уйти. Я не хотела, чтобы это снимали, и просила этого не делать. Но, что было, то было, – сказала фигуристка.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде