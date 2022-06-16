Александра Трусова: «Всегда хотела попробовать танцы в стиле frame up strip. В отпуске не занималась, а теперь продолжу»

Российская фигуристка рассказала о занятиях танцами в стиле frame up strip.

– Твой танец на высоких каблуках покорил социальные сети. Как ты начала заниматься этим?

– Я всегда хотела попробовать frame up strip – это разновидность стрипа. Смотрела новые «Новые танцы» и там была команда Agny. Ребята мне очень нравились, болела за них. Жалко, что проиграли.

Однажды я смотрела их на массаже. Выходит команда, объявляют ее создательницу Настю Юрасову, а массажистка говорит: «Я ее знаю, я с ней была знакома».

Они были вместе в каких-то лагерях. Я попросила спросить, может ли она со мной позаниматься. Она нашла телефон, спросила и оказалось, что Настя вообще создала этот стиль. Индивидуальные занятия она не дает, но со мной позаниматься в виде исключения согласилась.

На протяжении месяца 2-3 раза в неделю я занималась, а потом выложила это видео. Но она говорит, что это еще не совсем хореография, а набор базовых элементов, которые мы наложили на музыку.

– Продолжаешь заниматься?

– В отпуске не занималась, а теперь продолжу, – сказала Трусова.

«Говорят, я самая неумелая в танцах». Трусова пробует стрип-пластику – выбрала особый стиль и получила похвалу от Тарасовой