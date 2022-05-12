Тренер Левито: «Преклоняюсь перед Трусовой, потому что виден ее характер. Она не сдается. Это уникальный ребенок, достояние страны, космос»

Юлия Кузнецова, тренер чемпионки мира среди юниоров из США Изабо Левито, рассказала об уникальных качествах серебряного призера Олимпиады-2022 Александры Трусовой.

– Большое количество споров возникло на Олимпийских играх. Саша Трусова пошла на нереальный контент с тройным акселем и пятью квадами, но все-таки проиграла. Это справедливо?

– Я не могу комментировать, что справедливо, а что несправедливо. Я преклоняюсь перед Трусовой, потому что виден ее характер. Она не сдается. Это уникальный ребенок, достояние страны, космос. Ей говорят: «Сделай три и откатайся чисто и красиво – выиграешь», а она не идет на легкое. Для нее три четверных – это легко.

Саша ставит перед собой задачу и выполняет ее, это очень дорогого стоит. Ей 17 лет, она ребенок, но вот такой сильный ребенок, который идет к своей цели. Она единственная в мире такая.

Так же, как и Аня Щербакова, которая просто герой. Ее не сломать, железная девочка, хотя она очень маленькая и хрупкая. То же самое и с , это что-то невероятное. Не в обиду всему миру, но наши девочки – это наши девочки. Конечно, они герои.

– Если бы Саша не пошла на тройной аксель, который у нее не получается на соревнованиях, она бы выиграла?

– Саша не смогла пойти на двойной аксель. Ей не перед всем миром, а перед собой стыдно. Это такой ребенок, который сам себе поставил задачу. Она не уйдет, пока ее не сделает. В этом она победительница, потому что не сдается.

Я не могу сказать, кто должен был выиграть. – олимпийская чемпионка, уникальная спортсменка. Но и Саша Трусова – тоже победительница и чемпионка.

Опять же, этот тройной аксель. Все говорили: «Сделай двойной». А она сказала: «Нет, мне этого недостаточно». Это чисто спортивные качества, которые делают ее уникальной. Но это просто мое мнение.

Так как я работаю с большим количеством спортсменов, я оцениваю их спортивные качества. Качества наших девочек – единицы во всем мире. Мы на них равняемся. Стараюсь ставить наших девочек в пример своим ученикам, которые так же пытаются добиться чего-то, – сказала Кузнецова.

Главная проблема Трусовой – неумение вовремя остановиться. Саша постоянно рискует, и это мешает ей побеждать