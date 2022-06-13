Дэвис и Смолкин больше не тренируются у Шпильбанда (The Skating Lesson)

Российский танцевальный дуэт и прекратил работу с тренером из США Игорем Шпильбандом.

Об этом сообщил автор блога The Skating Lesson Дейв Лиз со ссылкой на самого Шпильбанда.

Лиз также отметил, что маму Дэвис, заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в субботу видели в Detroit Skating Club, где Диана и Глеб работали под руководством Натальи Анненко.

Ранее Лиз сообщал, что Дэвис будет выступать за сборную США.

Тренер, который подарил дочери Тутберидзе Олимпиаду: на гастролях в Нью-Йорке ушел из отеля, подставив Тарасову, и уже 30 лет живет в США

Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!

Удивительно, но (возможный) переход дочери Тутберидзе в США не очень выгоден... дочери Тутберидзе. Разбираемся