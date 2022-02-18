ISU: «Неучастие Валиевой в показательных выступлениях вызвано желанием разнообразить представительство стран»

Теги сборная России ISU Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

В Международном союзе конькобежцев (ISU) объяснили, почему российская фигуристка Камила Валиева не приглашена к участию в показательных выступлениях на Олимпиаде в Пекине.

«Неучастие Камилы Валиевой в показательных выступлениях вызвано желанием разнообразить представительство стран. Поэтому среди фигуристок, кто не попал в тройку (призеров), были отобраны девушки из других национальных олимпийских комитетов», – сообщили в ISU.

Валиева заняла 4-е место в личном турнире. Она уже улетела из Пекина в Москву в сопровождении тренера Сергея Дудакова.

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