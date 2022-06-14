Михаил Коляда: «Даже если бы я полетел в Пекин, это не гарантировало бы моего участия в Играх»

Российский фигурист высказался о пропуске Олимпийских игр в Пекине.

– Как считаешь, у тебя был шанс выступить на Олимпиаде?

– Если бы не ковид, то была бы совершенно другая картина. До конца Олимпиады у меня ни разу не было двух отрицательных тестов. А я столько этих тестов сдал! Казалось бы – все, отболел, симптомы прошли, запахи начал потихонечку чувствовать, но сдаю тест и снова положительный. Пересдаю – отрицательный. Звоню Алексею Николаевичу (Мишину), он говорит, что надо два отрицательных результата. Иду сдавать – и опять положительный.

Дней 40 у меня были положительные тесты, хотя сдавал я в разных лабораториях, на разном оборудовании, и все равно...

Даже если бы я полетел в Пекин, то это не гарантировало бы моего участия в Играх. Наверняка, тесты были бы положительные, потому что, как выяснилось, в Китае более точное и чувствительное оборудование. Ну и закрыли бы меня на карантин, это было бы еще хуже. Тогда даже и на Кубке Первого канала не смог бы выступить.

После болезни я почти месяц не катался, слабость долго ощущалась. На Кубке Первого канала было очень тяжело стартовать. Сложнее даже, чем на первом старте сезона. «Физика» очень сильно пострадала. В Саранске вышел на лед – и будто все с нуля. А в Пекине нужно было выступать на главном старте четырехлетия, и я понимал, что при любом раскладе после болезни подготовиться за короткий срок и прокататься на максимуме нереально.

Олимпиаду я не смотрел. Не мог сидеть у телека. Тяжело: они там, я здесь. Конечно, понимал, что не могу повлиять на ситуацию, но все равно… – сказал Коляда.