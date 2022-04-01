Евгений Семененко: «Надеюсь, мы сможем участвовать в международных соревнованиях. Если нет, думаю, ФФКР не оставит спортсменов в трудную минуту»

Фигурист Евгений Семененко высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

– Нет ощущения, что теперь надо больший упор в карьере делать на шоу, если российские спортсмены надолго останутся без международных турниров?

– Я надеюсь, мы сможем участвовать в международных соревнованиях. Если нет, думаю, наша федерация (фигурного катания России – Sports.ru) не оставит спортсменов в трудную минуту, что-то придумает, без соревнований мы не останемся.

– Какое ощущение было, когда узнали, что сборная России отстранена от чемпионата мира?

– Конечно, обидно, что нас не допустили к такому важному старту, одному из главных в сезоне. После Олимпиады по статусу всегда идет чемпионат мира. И жаль, что нашим спортсменам там не довелось поучаствовать.

– Если у фигуристов не будет международного сезона, нужно думать о новых форматах в России? Что-то помимо коротких и произвольных программ.

– Решать будет федерация, но я думаю, любое нововведение мы будем приветствовать. Особенно если оно будет необычным и интересным. И если оно будет нравиться и зрителю, и нам, фигуристам.

– А иностранцы вообще писали по поводу вашего отсутствия на чемпионате мира, поддерживают, может?

– Мне вообще пишут многие, и из России, и из других стран, много из Японии и Китая. После Олимпиады многие поздравили. Есть даже постоянные фанаты, которых я ценю особенно. Что касается сообщений насчет чемпионата мира – не было, – рассказал Семененко.