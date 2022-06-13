Косторная о тренировках у Буяновой: «Меня учат прыгать вне зависимости от внешних факторов. Работаем не над количеством, а над умением себя собирать в любой ситуации»

Чемпионка Европы по фигурному катанию рассказала об отличиях в тренировках у по сравнению с .

«Я чувствую, что меня учат прыгать вне зависимости от внешних факторов. Работаем не над количеством, а над умением себя собирать в любой ситуации», – сказала Косторная.

«Помимо соревнований меня можно будет увидеть зимой на шоу в Москве и Питере. А сейчас я тренируюсь, готовлюсь к сезону», – добавила фигуристка.

Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет