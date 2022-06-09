«Тутберидзе – харизматичная женщина, в какой-то момент она начинает взрываться. А Буянова будет терпеть». Косторная о методах тренеров

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала о различиях в тренерских методах Этери Тутберидзе и Елены Буяновой.

«Любой тренер требователен к своему спортсмену, если он хочет получить результат. Этери Георгиевна – харизматичная женщина, в какой-то момент она начинает взрываться, и наступает это очень быстро. Тонкая грань, когда человек по ниточке буквально ходит, по лезвию протирается.

Елена Германовна будет терпеть. Я не знаю, сколько мы переделывали с ней одну и ту же позу. Кажется, мы полтора часа с ней стояли и делали ее. Я успела уже сто раз устать, заново возродиться как феникс и заново устать. А Елена Германовна все это время монотонно пыталась объяснить мне, что от меня хотят.

И это не то что я специально не так что-то делала. Я действительно не до конца понимала, что в тот момент от меня хотят. И вот Этери Георгиевна в этот момент наверняка бы взорвалась раза три точно. По поводу того, что я не могу сделать самые простые, базовые движения.

Елена Германовна спокойно все объясняла. Потом в какой-то момент я встала как кукла, чтобы она сама меня подвигала, показала. Но ничего, без криков все решили. Все нормально», – рассказала Косторная.

Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет