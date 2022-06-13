Евгений Плющенко: «Очень здорово, что ISU поднял возрастной ценз. У нас в 15 лет девочки заканчивают, а где борьба, превозмогания?»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию поделился мнением о решении Международного союза конькобежцев ( ) повысить возрастной ценз до 17 лет.

«Очень здорово, что ISU поднял возрастной ценз, потому что у нас в 15 лет девочки заканчивают, а где борьба, превозмогания? Конечно, девочки прибавляют в весе, росте, а если это преодолевать?

Например, наша легендарная Туктамышева, в 25 лет она в блестящей форме, продолжает кататься, прыгает тройной аксель, четверные прыжки.

Хочется продлить жизнь наших спортсменок», – сказал Плющенко.

Кто из наших фигуристок пострадает от нового ценза? Самая невезучая – Акатьева: из-за 7 лишних дней теряет 3 года!

Почему в поднятии ценза до 17 лет нет ничего трагичного – ни для фигурного катания, ни для России