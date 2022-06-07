«Тутберидзе разберется, что делать. Не конец ли это ее империи? Нет, только начало». Жулин о повышении возрастного ценза

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

«Решение в большей степени, конечно, направлено против нас, всем очевидно, что в возрасте 15-16 лет наших девочек обыграть невозможно.

Сейчас вообще все против нас, поэтому такое решение не удивило. Но я верю, что наш тренерский цех сможет перестроиться и будет готовить людей так, чтобы пик приходился на возраст 17-21.

Мы видим, что это возможно на примере Лизы Туктамышевой, Ани Щербаковой, которая еще года три может спокойно кататься, повышение веса ей не грозит.

Другим девочкам, возможно, будет сложнее проходить период пубертата, но Этери Георгиевна (Тутберидзе), думаю, разберется, что делать. Не конец ли это ее империи? Нет, только начало», – сказал Жулин.

Если бы новый ценз действовал в фигурке и раньше, то Медведева и Слуцкая взяли бы олимпийское золото, а Загитова осталась без титулов

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