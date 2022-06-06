ISU оставляет за собой право подать апелляцию на решение РУСАДА по делу Камилы Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) ждет результатов расследования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.
ISU оставляет за собой право подать апелляцию на решение РУСАДА, заявил юрист организации Михаэль Гайстлингер.
Во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что в декабре Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. На Играх фигуристка стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за допингового расследования.
«Расследование по делу защищенной персоны в РУСАДА продолжается.
ISU, как и в отношении других подобных дел, оставляет за собой право получить решение и оценить его с точки зрения закрытия дела или подачи апелляции в интересах обеспечения равноправия и единого применения стандартов антидопинга во всех видах спорта, находящихся под управлением ISU», – сказал Гайстлингер на конгрессе ISU.
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