ISU оставляет за собой право подать апелляцию на решение РУСАДА по делу Камилы Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) ждет результатов расследования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки .

оставляет за собой право подать апелляцию на решение , заявил юрист организации Михаэль Гайстлингер.

Во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что в декабре Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. На Играх фигуристка стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за допингового расследования.

«Расследование по делу защищенной персоны в РУСАДА продолжается.

ISU, как и в отношении других подобных дел, оставляет за собой право получить решение и оценить его с точки зрения закрытия дела или подачи апелляции в интересах обеспечения равноправия и единого применения стандартов антидопинга во всех видах спорта, находящихся под управлением ISU», – сказал Гайстлингер на конгрессе ISU.

Наши врачи написали статью о препарате, который найден у Валиевой. Вывод: его применение в спорте не имеет смысла