«Отделалась очень большим испугом. Но воду любить не перестала». Синицина о том, как в детстве чуть не утонула в реке

Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина рассказала о том, как в детстве чуть не утонула в реке.

«Когда я была маленькой, мы почти каждое лето с родителями и их друзьями на огромных крузаках отправлялись на Волгу. Купались, ели арбузы, а точнее, объедались ими. И просто веселились. Но один раз меня чуть не потеряли…

Я плавала в речке, было все как обычно. А потом вдруг попала в какую-то воронку из воды и меня начало туда затягивать. К счастью, папа это увидел и вытянул из нее.

Отделалась только очень большим испугом. Но воду любить не перестала. Просто стала осторожнее потом», – написала Синицина на своей странице в VK.

Виктория Синицина: «Обожаю воду с того момента, как папа научил меня плавать. В какой-то момент я поняла принцип, и все – случилась любовь»