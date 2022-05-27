Виктория Синицина: «Обожаю воду с того момента, как папа научил меня плавать. В какой-то момент я поняла принцип, и все – случилась любовь»

Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина рассказала об увлечении водными видами спорта.

«Обожаю воду с того самого момента, как папа научил меня плавать. Не помню, сколько мне было лет, но точно мелкая еще была. Вроде мне тогда надели нарукавники, а может, и без них была. Точно не помню. Папа стоял в воде и поддерживал за живот. В какой-то момент я поняла принцип, и все – случилась любовь.

Нравятся все виды водного спорта. Особенная любовь к серфингу. Как-то начинала тренировки на одном из отпусков на Бали. Конечно, это не супербезопасно. Прибивало пару раз доской… Но все равно круто. И на гидроциклах классно гонять!

А во сколько вы научились плавать?» – написала Синицина в своем телеграм-канале.

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