Ягудин о 6-м месте в забеге на 100 м: «Ждать от Трусовой и от меня рекордов было странно. Но это замечательная популяризация легкой атлетики»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию заявил, что не боялся получить травму во время забега на 100 м в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

Ягудин финишировал 6-м с результатом 15,57 секунды. Победил олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м Юрий Борзаковский (12,39).

«Какая боязнь, не 200 м и не 400. За бедро переживать не надо, оно титановое.

Фигуристы бегают разные дистанции, но это спортсмены, а перед вами человек, 42 годика, с титановым бедром.

Я читал во всех СМИ про Сашу Трусову. Ждать от нее каких-то рекордов было странно, как и от меня, но зато какое место в медиапространстве она заняла!

Это замечательная популяризация легкой атлетики, и неважно, становишься ты первым или последним», – добавил экс-фигурист.

Также Ягудин ответил на вопрос, почему он вышел на забег в костюме собаки.

«Поискал костюм черепахи, не нашел. Думал костюм от «Зимы» взять, но тоже не то. Решил в костюме собаки, когда почитал, что Губерниев готовит сюрприз», – сказал экс-фигурист.

«Я не умею прыгать! Песок все время в ботинки попадал». Саша Трусова в новом спорте – и мы это увидели