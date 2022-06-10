Борзаковский об отстранении россиян: «Рано или поздно все это закончится. Когда выпустят, нужно будет выходить на международный уровень»

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Олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м Юрий Борзаковский дал совет российским спортсменам, которые сейчас не имеют возможности выступать на международных турнирах.

– Ваше поколение прошло через безденежье, вас выпускали, но часто не было средств на поездку. Нынешнее поколение поехать может, деньги есть, но не выпускают. Какой совет дадите молодежи?

– Нужно искать мотивацию, а ей может быть только результат. Будет результат – появится мотивация. И когда выпустят, а рано или поздно все это закончится, нужно будет выходить на международный уровень, для чего надо показывать результат, – сказал Борзаковский.

Борзаковский победил в забеге на 100 м в рамках Недели легкой атлетики в Москве, Нагорный – 2-й, Легков – 3-й, Губерниев – последний

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