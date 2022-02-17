Елизавета Туктамышева: «Саша Трусова, Аня Щербакова, поздравляю вас! Вы большие умницы! Сердце разрывается за Камилу»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Елизавета Туктамышева Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева прокомментировала итоги женского одиночного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.

«Ох... Очень нервозный старт получился.

Саша Трусова, Аня Щербакова, поздравляю вас! Вы большие умницы! Каори – супер! Очень рада за тебя, отлично выступила.

Сердце разрывается за Камилу. Даже не знаю, что тут еще сказать. Наверное самое важное сейчас, в такой момент – оказаться рядом с близкими и отпустить ситуацию. Сил тебе!

Один из важных и непредсказуемых этапов позади, теперь время выдохнуть...» – написала Туктамышева. 

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Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

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