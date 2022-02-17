Елизавета Туктамышева: «Саша Трусова, Аня Щербакова, поздравляю вас! Вы большие умницы! Сердце разрывается за Камилу»

Чемпионка мира 2015 года прокомментировала итоги женского одиночного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.

«Ох... Очень нервозный старт получился.

Саша Трусова, , поздравляю вас! Вы большие умницы! Каори – супер! Очень рада за тебя, отлично выступила.

Сердце разрывается за Камилу. Даже не знаю, что тут еще сказать. Наверное самое важное сейчас, в такой момент – оказаться рядом с близкими и отпустить ситуацию. Сил тебе!

Один из важных и непредсказуемых этапов позади, теперь время выдохнуть...» – написала Туктамышева.

Чемпионское счастье Щербаковой: вскинула победно кулак, пританцовывала и посылала сердечки в камеру

«Ну что ты вообще перестала бороться?» Катастрофа Валиевой в Пекине – рыдания и разнос от Тутберидзе