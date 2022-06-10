Трусова о пятерном прыжке: «Не знаю когда и как, но я считаю, что это возможно»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о желании исполнить пятерной прыжок.

– Четверные прыжки по-прежнему для вас вызов или это что-то обыденное?

– Я считаю, что я не могу кататься без четверных на соревнованиях. Так что, наверное, это что-то обычное. Я считаю, что я не имею права выходить без четверных.

– Пять четверных – это то, о чем говорили вы, и почти никто не верил, что это возможно, но вы это сделали. Пятерной – это такой же вызов для вас?

– Возможно. Не знаю когда и как, но я считаю, что это возможно, – сказала Трусова.

Александра Трусова: «Хочу попробовать выучить пятерной прыжок. Если получится, то сделать его раньше всех – не только среди женщин»

Трусова мечтает о пятерном прыжке, но реально ли это? И можно ли выиграть за счет такой сложности?