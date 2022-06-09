Заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Тер-Аванесов прокомментировал выступление российской фигуристки в прыжках в длину.

В лучшей попытке Трусова показала результат 4,19 м.

«Трусова после нескольких тренировок способна прыгнуть за 5 метров. У Александры сильные спортивные мышцы, главное — точно попадать на планку.

Это спортсменка высочайшего уровня, очень сильная психологически. Точность попадания и выполнения элементов в фигурном катании находится на первом месте, и именно это умение помогло ей сегодня в прыжках в длину. Посмотрите, она не заступила ни в одной попытке. Этому достаточно непросто научить легкоатлета, а у нее это получилось с первого раза.

Не надо обманываться, этот человек — дилетант в прыжках в длину. Но отталкивается Трусова очень хорошо, и это понятно, что хороший вылет вверх очень важен как в фигурном катании, так и в легкой атлетике.

А вот что касается разбега, то с попаданием на планку у Александры могли быть проблемы. Она вообще только сегодня узнала, что толкаться нужно с планки, а не с любого места.

И за короткое время общения нам удалось подобрать разбег», — сказал Тер-Аванесов.

«Я не умею прыгать! Песок все время в ботинки попадал». Саша Трусова в новом спорте – и мы это увидели