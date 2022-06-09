ISU одобрил предложение о реформе системы по оценке судейства в отношении «коридора» компонентов

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) одобрил предложение о реформе системы оценки работы судей в отношении «коридора» компонентов.

В поддержку решения высказались 56 делегатов на конгрессе ISU. Еще 6 человек воздержались, 1 проголосовал против.

Сейчас отслеживанием качества судейства занимается спецкомиссия — Officials Assessment Commission (OAC). По регламенту ISU, поводом для проверки работы арбитра служит отклонение в оценивании компонентов более чем в 1,5 балла от среднего значения, называемого коридором. Оно выводится из оценок всех судей за конкретный критерий.

Нидерланды выступили с инициативой об отмене оценивания среднего значения, заявив, что подобная форма контроля ведет к феномену «группового мышления», из-за которого судьи во избежание санкций стараются соответствовать средним баллам. Вместо этого предлагалось, чтобы «коридор» рассчитывался в сумме, исходя из общей оценки за все компоненты.

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