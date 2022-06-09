Сергей Шубенков: «Если Трусова потренируется годик-два, сможет прыгать на равных с девчонками в секторе»

Теги прыжки в длину сборная России Сергей Шубенков Матч ТВ Александра Трусова Фигурное катание

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков высказался о выступлении фигуристки Александры Трусовой на соревнованиях по легкой атлетике. 

Трусова выступала в прыжках в длину. В лучше попытке он показала результат 4,19 м. 

«С почином! Здесь процесс намного важнее, чем результат.

Что по технике? Совершенству предела нет. Для человека, который раз вышел в сектор, ее результат — третий юношеский разряд, если память не изменяет.

Если она потренируется годик-два, то сможет прыгать на равных с девчонками в секторе. Здесь заложенная спортивная база есть, она спортсмен», — сказал Шубенков.

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