Сергей Шубенков: «Если Трусова потренируется годик-два, сможет прыгать на равных с девчонками в секторе»

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами высказался о выступлении фигуристки на соревнованиях по легкой атлетике.

Трусова выступала в прыжках в длину. В лучше попытке он показала результат 4,19 м.

«С почином! Здесь процесс намного важнее, чем результат.

Что по технике? Совершенству предела нет. Для человека, который раз вышел в сектор, ее результат — третий юношеский разряд, если память не изменяет.

Если она потренируется годик-два, то сможет прыгать на равных с девчонками в секторе. Здесь заложенная спортивная база есть, она спортсмен», — сказал Шубенков.

«Я не умею прыгать! Песок все время в ботинки попадал». Саша Трусова в новом спорте – и мы это увидели