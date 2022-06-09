Призер Игр в прыжках в длину Соколова о Трусовой: «Для любителя это неплохой результат»

Серебряный призер Лондона-2012 в прыжках в длину прокомментировала выступление фигуристки на турнире по легкой атлетике.

Трусова выступала в прыжках в длину. В лучше попытке он показала результат 4,19 м.

«Тут любой результат хороший. Если человек ни разу этим не занимался, первый раз пробовал, с чего-то же надо начинать. То, что она все правильно сделала, по правилам разбежалась, не заступила ни разу, — это уже хорошо. Для любительского прыжка, как мне кажется, это неплохой результат.

Не думаю, что много кто будет пробовать свои силы в легкой атлетике. Просто так участвовать смысла нет, потому что нужно тренироваться, чтобы показать хороший результат.

Тут же еще присутствует опасность травмы. Это Саша ничего не боится, она смелая, а вот другие спортсмены, тем более в возрасте, вряд ли будут пробовать для себя что-то новое», — сказала Соколова.

«Я не умею прыгать! Песок все время в ботинки попадал». Саша Трусова в новом спорте – и мы это увидели