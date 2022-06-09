Косторная о режиме питания: «У меня после половины банки чипсов раздражается рот из-за количества специй. Как только ставишь ограничение, сразу хочешь все есть»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала о своем отношении к диете.

«Это ужасно и отвратительно. Диета – это вообще неправильно. Должен быть грамотно сбалансированный рацион, при этом без ограничений. Понятно, что человек не будет безостановочно есть шоколад. Но сладости и какие-то вредные чипсы могут быть, не надо же есть целую пачку.

У меня, например, после половины банки чипсов раздражается рот из-за количества специй, поэтому больше есть не могу, больно. Шоколад я очень люблю, могу есть его неделями, но потом все равно наступает желание питаться нормальной едой. Даже гречкой.

Диета – это отвратительно. Как только ставишь себе ограничение, сразу хочешь все есть. Запретный плод сладок. Постоянное взвешивание – то же самое. Тебя постоянно взвешивают, дают комментарий. Это может быть один-два раза в неделю, это нормально, но если это каждый день по несколько раз, то это ненормально.

От этого потом тяжело отучиться. Я это знаю, у меня был бзик, когда я всегда вставала на весы – после воды или яблока. Если ты поправляешься на 300 граммов, то сразу думаешь, что жирная и не прыгнешь на тренировке. Нездоровое отношение тяжело перебарывать», – отметила Косторная.