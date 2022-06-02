Левковец о возрастном цензе: «Таких споров не было, когда Липински выигрывала ЧМ в 14 лет и Олимпиаду – в 15. Просто к нам такое предвзятое отношение»

Заслуженный тренер России Елена Левковец высказалась о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании.

– А есть ли вообще какие-то плюсы у возрастного ценза? Если изнутри смотреть, с точки зрения тренера.

– Ну, если судить по Веронике (Яметовой), то плюсов нет. Да и не только по Веронике. Валиева та же – она уже сформировалась, такая принцесса стала. Мне кажется, она выглядит даже взрослее Саши Трусовой и Ани Щербаковой – и вот как ей выступать с малявками? И я даже не про четверные – чисто внешне, по образу.

– То есть это искусственное сдерживание?

– Ну, этот вопрос точно встал из-за наших девочек. Раньше не было таких споров, когда Тара Липински выигрывала чемпионат мира в 14 лет и Олимпиаду – в 15. Просто это к нам такое предвзятое отношение.

Сейчас же ISU даже правила изменили – добавили пункты про перетяжки и все прочее. Это же они из-за Валиевой сделали, – заявила Левковец.

Зачем возрастной ценз фигуристок повышают до 17 лет? Вот самое полное объяснение, почему это необходимо