Туктамышева о повышении возраста: «Хочется верить, что в конечном итоге такие изменения будут стимулом к продолжению карьеры»

Чемпионка мира высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

«Думаю, уже многие слышали новость о повышении минимального возраста фигуристов для выступления на взрослых соревнованиях.

Что могу сказать, я была и на месте тех, кто побеждал в юном возрасте и сейчас на месте тех, кто соревнуется с юными спортсменами, которые делают сложный контент с самого детства и чувствуют себя в нем очень уверенно.

Для меня такая конкуренция тоже послужила мотивацией не останавливать свое развитие и продолжать пробовать новое.

Наверное, это правильно с точки зрения сохранения ментального и физического здоровья, но кажется, что теперь и юниорские соревнования выйдут на новый, еще более сложный уровень.

Хочется верить, что в конечном итоге такие изменения будут стимулом к продолжению карьеры и пойдут на пользу спортсменам», – написала Туктамышева в соцсети.

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