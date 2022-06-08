Евгения Медведева: «Наши фигуристы привыкли стоять на пьедесталах, а не в очередях в миграционные центры. Надо бороться за их возвращение на международные старты»

высказалась об отстранении российских спортсменов.

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение россиян от стартов под своей эгидой. Российские фигуристы, конькобежцы и представители шорт-трека не выступают на международных соревнованиях с начала весны этого года.

«Последние сутки СМИ и спикеры активно обсуждали поднятие возрастного ценза в фигурном катании. Это было ожидаемо от ISU. Но главная новость померкла на фоне бесконечных обсуждений возрастного ценза. Лично у меня до последнего теплилась надежда, что наших ребят допустят до международных соревнований.

Позитивный настрой вселили ребята из ATP и WTA, которые отказались отстранять российских теннисистов от соревнований, несмотря на давление. А также лишили Уимблдон рейтинговых очков за их отказ принимать спортсменов из России и Беларуси.

Я искренне верила, что такой адекватный подход возможен и со стороны Международного союза конькобежцев. Но чуда не случилось. Нам стоит бороться именно за право дать нашим спортсменам выступать под эгидой ISU. А не устраивать истерики по поводу того, что кто-то там, возможно, сменит гражданство и т.д. Это давление на наших спортсменов.

Когда я переехала в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, наши СМИ бесконечно мусолили, что я буду выступать за страну кленового листа. И мне, и моему агенту, и моим близким разрывали телефоны с истеричными вопросами «Каково предавать Родину»?

Я опровергла новость о смене гражданства несколько раз, но звонить продолжали с вопросами, когда я начну выступать за Канаду. А у меня и в мыслях такого не было. Давление на спортсменов у наших СМИ и некоторых оголтелых любителей фигурного катания в крови. Не удивлюсь, если наши фигуристы начнут подумывать о смене гражданства только потому, что устанут от всего этого.

Все, что нам сейчас остается – это сосредоточиться на внутренних соревнованиях, поддержать всех, кто отстранен от международных стартов, и бороться за право вернуть их туда.

Наши фигуристы привыкли стоять на пьедесталах, а не в очередях в миграционные центры», – написала в телеграме двукратная чемпионка мира.

Важный день на конгрессе ISU: подняли возрастной ценз, продлили отстранение России и не ужесточили правила смены сборной