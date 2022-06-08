Евгения Медведева: «Наши фигуристы привыкли стоять на пьедесталах, а не в очередях в миграционные центры. Надо бороться за их возвращение на международные старты»

Теги сборная России ISU женское катание Евгения Медведева Политика Фигурное катание

Евгения Медведева высказалась об отстранении российских спортсменов.

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение россиян от стартов под своей эгидой. Российские фигуристы, конькобежцы и представители шорт-трека не выступают на международных соревнованиях с начала весны этого года.

«Последние сутки СМИ и спикеры активно обсуждали поднятие возрастного ценза в фигурном катании. Это было ожидаемо от ISU. Но главная новость померкла на фоне бесконечных обсуждений возрастного ценза. Лично у меня до последнего теплилась надежда, что наших ребят допустят до международных соревнований.

Позитивный настрой вселили ребята из ATP и WTA, которые отказались отстранять российских теннисистов от соревнований, несмотря на давление. А также лишили Уимблдон рейтинговых очков за их отказ принимать спортсменов из России и Беларуси.

Я искренне верила, что такой адекватный подход возможен и со стороны Международного союза конькобежцев. Но чуда не случилось. Нам стоит бороться именно за право дать нашим спортсменам выступать под эгидой ISU. А не устраивать истерики по поводу того, что кто-то там, возможно, сменит гражданство и т.д. Это давление на наших спортсменов.

Когда я переехала в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, наши СМИ бесконечно мусолили, что я буду выступать за страну кленового листа. И мне, и моему агенту, и моим близким разрывали телефоны с истеричными вопросами «Каково предавать Родину»?

Я опровергла новость о смене гражданства несколько раз, но звонить продолжали с вопросами, когда я начну выступать за Канаду. А у меня и в мыслях такого не было. Давление на спортсменов у наших СМИ и некоторых оголтелых любителей фигурного катания в крови. Не удивлюсь, если наши фигуристы начнут подумывать о смене гражданства только потому, что устанут от всего этого.

Все, что нам сейчас остается – это сосредоточиться на внутренних соревнованиях, поддержать всех, кто отстранен от международных стартов, и бороться за право вернуть их туда.

Наши фигуристы привыкли стоять на пьедесталах, а не в очередях в миграционные центры», – написала в телеграме двукратная чемпионка мира. 

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