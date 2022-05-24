Алексей Железняков: «Точно не назвал бы Тутберидзе жестокой. Когда она валяла Медведеву по льду – это было смешно, не унизительно»

Хореограф Алексей Железняков заявил, что не считает, что проявляет жестокость в работе.

– Этери Георгиевна – не жестокий тренер?

– Нет, я бы ее точно такой не назвал. Помнишь историю «Женя в кляре», когда Этери валяла Женю Медведеву по льду? Это же было смешно, не унизительно! Дескать, хочешь поваляться? Ну давай я тебя поваляю, повожу.

Это нормальный педагогический ход, чтобы ребенок разозлился, встал и пошел делать. А если бы она ее валяла по льду и параллельно унижала, костерила – тогда да, это была бы уже психологическая травма.

А вообще, могу сказать, что в мире очень много «доброжелателей». Понятное дело почему – чем человек популярнее, тем больше их появляется. Особенно теперь, в век интернета.

Если раньше ты оскорбил человека – все, сразу на дуэль и стреляемся. Ну, или морду друг другу бьем. Сейчас же пишут гадости, говорят что хотят – и все безнаказанно.

На мой взгляд, давно уже надо ввести наказание, статьи за эту грязь в интернете. Некоторые ведь пишут, что Тутберидзе жестокая, даже ни разу не видя ее тренировки! Придумали себе историю и сами же раздули ее до каких-то масштабов?

Что Этери строгая – да, с этим никто не спорит. Она строгий, требовательный тренер. Ну так и результатов бы никогда таких не было, если б она, как мы с тобой раньше говорили, сюсюкалась со спортсменами.

Они были бы бесхребетными червячками, которые чуть-чуть умеют кататься. И никто бы не знал ни кто такая Тутберидзе, ни какие у нее девочки. А они гремят на весь мир. Без строгости ты никогда в жизни не добьешься таких результатов ни в спорте, ни в танце.

– Со строгостью и, наверное, даже с жестокостью – согласен. С другой стороны, по поводу мата. Насколько я знаю, Этери Георгиевна может.

– Я давно не выходил на лед и от Этери не слышал каких-то таких вещей. А когда она приходит ко мне в танцевальный зал посмотреть на девочек, от нее ничего подобного нет.

– А разве травмы – не признак жесткого подхода?

– Слушай, ну а как можно работать с элементами ультра-си без травм? Возьми кого хочешь – японцев, американцев, все будут с травмами, причем с серьезными. Тот же сколько расшибался о свои четверные!

Почему все время внимание на Тутберидзе – просто потому, что она флагман, передовик. Все видят только Тутберидзе. Поэтому как только у кого-то из девочек возникает травма, все сразу: «О боже, она опять кого-то сломала!» Ну это же чушь. Пойди в любую сильную школу по фигурному катанию и посчитай количество травмированных.

– Ну, справедливости ради их действительно будет много.

– Конечно! У тебя глаза на лоб полезут. Везде так, не только в фигурке даже. Можно посмотреть на художественную гимнастику, на легкую атлетику. Атлеты вообще все переломанные, с травмами. А девочки Этери у всех на виду, поэтому их и мусолят, – сказал Железняков.

Александр Тихонов: «Когда Губерниев защитил Тутберидзе, мои знакомые из мира фигурного катания сказали: «Они родственные души. Этери матом ругается не меньше его»