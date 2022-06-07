Диана Дэвис в 2021 году перенесла операцию и избавилась от проблем со слухом («Матч ТВ»)

Российская фигуристка Диана Дэвис в 2021 году перенесла операцию и избавилась от проблем со слухом, сообщает .

В интервью 2016 года мама спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что у дочери диагностирована нейросенсорная тугоухость.

Диана Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. В прошлом сезоне они стали серебряными призерами чемпионата России, на Олимпийских играх в Пекине заняли 14-е место.

Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!

«В Америке мне даже легче, чем в Москве». Что связывает Диану Дэвис и США?