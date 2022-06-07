Диана Дэвис в 2021 году перенесла операцию и избавилась от проблем со слухом («Матч ТВ»)

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Российская фигуристка Диана Дэвис в 2021 году перенесла операцию и избавилась от проблем со слухом, сообщает «Матч ТВ»

В интервью 2016 года мама спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что у дочери диагностирована нейросенсорная тугоухость. 

Диана Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. В прошлом сезоне они стали серебряными призерами чемпионата России, на Олимпийских играх в Пекине заняли 14-е место. 

Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!

«В Америке мне даже легче, чем в Москве». Что связывает Диану Дэвис и США?

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