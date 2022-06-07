Бетина Попова: «Трусова и Щербакова показали, что можно делать ультра-си в 17 лет. Система будет подстраиваться, чтобы спортсмен выходил на пик формы позже»

Бывшая фигуристка поделилась мнением о решении конгресса Международного союза конькобежцев ( ) поэтапно повысить возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет.

«Наверное, танцев это меньше всего коснется, поскольку они как раз и отличаются взрослостью спортсменов, их осознанностью. И здесь нет тенденции побеждать в силу определенного возраста. Так что в танцах, думаю, ничего не изменится.

Саша Трусова с Аней Щербаковой своего главного на данный момент результата достигли в том возрасте, который далее будет рабочим в мастерах. Они показали, что можно делать ультра-си и в 17 лет, и делать очень даже хорошо.

Думаю, просто вся тренировочная система будет подстраиваться под то, чтобы спортсмен выходил на пик формы чуть позже. Грубо говоря, умел делать все не в 15, а в 17.

Все тренерские коллективы очень опытные и умные. Они выстраивают подготовку спортсмена с детства. Поэтому сомневаюсь, что будут какие-то потери», — сказала Попова.

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