Лайшев о повышении возрастного ценза: «Это дешевый циничный выпад. Не боремся мастерством, так используем другие способы против России»

Президент прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) о поэтапном повышении возрастного ценза до 17 лет.

«Как можно это комментировать? Если бы это решение было принято еще до всех чемпионских титулов, начиная с Липницкой, то это было бы понятно. А мы три Олимпиады подряд выигрываем золото и призовые места! На чемпионате Европы все наши девочки выиграли медали! Поэтому это дешевый циничный выпад с открытым ртом.

Не будем бороться мастерством, так будем использовать другие способы против России. Сегодня всем ясно и понятно, что это политическое выступление, но никак не спортивное! В этой организации ничего спортивного и не осталось!

уже не назовешь спортивными деятелями. Спорт всегда идет вне политики, но они смогли доказать обратное», – сказал Лайшев.

Кто из наших фигуристок пострадает от нового ценза? Самая невезучая – Акатьева: из-за 7 лишних дней теряет 3 года!