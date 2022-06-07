Лайшев о повышении возрастного ценза: «Это дешевый циничный выпад. Не боремся мастерством, так используем другие способы против России»

Теги сборная России ISU женское катание Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) о поэтапном повышении возрастного ценза до 17 лет.

«Как можно это комментировать? Если бы это решение было принято еще до всех чемпионских титулов, начиная с Липницкой, то это было бы понятно. А мы три Олимпиады подряд выигрываем золото и призовые места! На чемпионате Европы все наши девочки выиграли медали! Поэтому это дешевый циничный выпад с открытым ртом.

Не будем бороться мастерством, так будем использовать другие способы против России. Сегодня всем ясно и понятно, что это политическое выступление, но никак не спортивное! В этой организации ничего спортивного и не осталось!

ISU уже не назовешь спортивными деятелями. Спорт всегда идет вне политики, но они смогли доказать обратное», – сказал Лайшев.

Кто из наших фигуристок пострадает от нового ценза? Самая невезучая – Акатьева: из-за 7 лишних дней теряет 3 года!

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