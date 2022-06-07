Нина Мозер о повышении возраста: «В основном ситуация крутилась по поводу одиночниц, автоматом попали парники, для них это плохая история»

Заслуженный тренер России Нина Мозер прокомментировала решение Международного союза конькобежцев повысить возраст участия фигуристов в международных соревнованиях.

«Ситуация двоякая, непонятная. Понимаю, что в основном крутилась ситуация по поводу одиночниц, автоматом попали парники и синхронники, для них это плохая история», — заявила Мозер.

Возрастной порог будут увеличивать постепенно – в следующем сезоне возраст останется прежним (15 лет), в сезоне-2023/24 поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 – до 17.

Кто из наших фигуристок пострадает от нового ценза? Самая невезучая – Акатьева: из-за 7 лишних дней теряет 3 года!