Нина Мозер о повышении возраста: «В основном ситуация крутилась по поводу одиночниц, автоматом попали парники, для них это плохая история»

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Заслуженный тренер России Нина Мозер прокомментировала решение Международного союза конькобежцев повысить возраст участия фигуристов в международных соревнованиях. 

«Ситуация двоякая, непонятная. Понимаю, что в основном крутилась ситуация по поводу одиночниц, автоматом попали парники и синхронники, для них это плохая история», — заявила Мозер.

Возрастной порог будут увеличивать постепенно – в следующем сезоне возраст останется прежним (15 лет), в сезоне-2023/24 поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 – до 17.

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