Лайшев о решении ISU закрыть допинговые дела в отношении россиян, открытые на основе базы данных LIMS: «Справедливость восторжествовала»

Президент центра спорта и образования прокомментировал новость о том, что Международный союз конькобежцев ( ) закрыл все допинговые дела в отношении российских спортсменов, которые были открыты на основе базы данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории.

«Справедливость восторжествовала. Мы верили в наших спортсменов, поэтому так все получилось. Здорово и замечательно, поздравляю всех любителей спорта.

Все могло быть еще хуже, потому что мы видим их истинное лицо, но что получилось, то получилось. Это здорово, важные позитивные шаги, связанные с правдой жизни», – сказал Лайшев.