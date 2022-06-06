Лайшев о решении ISU закрыть допинговые дела в отношении россиян, открытые на основе базы данных LIMS: «Справедливость восторжествовала»

Теги сборная России допинг ISU московская антидопинговая лаборатория Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал новость о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) закрыл все допинговые дела в отношении российских спортсменов, которые были открыты на основе базы данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории. 

«Справедливость восторжествовала. Мы верили в наших спортсменов, поэтому так все получилось. Здорово и замечательно, поздравляю всех любителей спорта.

Все могло быть еще хуже, потому что мы видим их истинное лицо, но что получилось, то получилось. Это здорово, важные позитивные шаги, связанные с правдой жизни», – сказал Лайшев.

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