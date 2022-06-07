Ренат Лайшев: «Если спортсмен талантливый, то зачем вставлять ему палки в колеса? Наоборот, надо договариваться об уменьшении ценза!»

Президент высказался о повышении возраста в фигурном катании.

«Понятное дело, что это направлено против нас и против естественности природы. Потому что идет омоложение, и мы понимаем, что молодежь сейчас другая. У них более совершенные физические данные, глупо идти против природы.

Если спортсмен талантливый, то зачем вставлять ему палки в колеса?

Смысл спорта — в достижениях высокого результата. Наоборот, надо договариваться об уменьшении ценза! Наверняка же человечество в скором времени придет к тому, что люди в 14 лет будут показывать такие же результаты, как 20-летние.

Но мы увидели уже, что из себя представляет западный мир, и понимаем, зачем это делается. Так что ничего удивительного», — сказал Лайшев.

Кто из наших фигуристок пострадает от нового ценза? Самая невезучая – Акатьева: из-за 7 лишних дней теряет 3 года!