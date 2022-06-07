Федор Климов: «Повышение возрастного ценза не поможет улучшить ситуацию в парном катании»

Член техкома Международного союза конькобежцев (ISU) высказался о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

«Парное катание переживает не лучший период в плане популярности. В последние два года снизилось количество фигуристов, которые могли бы выступать в нем.

Пар-участников соревнований становится меньше, маленькие федерации часто имеют одну или две пары. Повышение возрастного ценза не поможет улучшить эту ситуацию», — сказал Климов на конгрессе .

Нас убеждают, что поднятие ценза до 17 лет продлит карьеру фигуристок, а конкуренция станет честнее. Не верьте, это не так